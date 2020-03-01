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أخبار العالم

ظهور خفافيش بمستشفى في السعودية.. يثير حالة من الاستنفار

الأحد 01/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد علي

 استنفرت صحة منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية، في مكافحة عدد من "الخفافيش" التي ظهرت في حديقة مستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة، وفق ما أفادت به صحيفة اليوم السعودية.


يأتي هذا بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أعدادًا كبيرة من "الخفافيش" تحلق بطريقة عشوائية بسماء حديقة المستشفى.

 

 ورصدها من قبل عدد من المراجعين بالمستشفى أثناء تحليقها وكذلك استخدامها أشجار الحديقة كمأوى لها.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية، بجازان محمد دراج بأنه تمت ملاحظة وجود بعض الخفافيش في محيط المستشفى.


وأكد أنه جرى العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها عبر عمليات رش بالمبيدات وقص الأشجار.

 

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