افتتاح معرض دسوق السابع للكتاب

افتتح د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ظهر اليوم ، معرض دسوق السابع للكتاب بحضور اللواء ياسر حفناوى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ، د. أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والبابا بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ بدمياط، وعدد من نواب مجلس الشعب.





ومن جانبه أعرب د. هيثم الحاج علي، عن سعادته بمعرض دسوق السابع وقال إن معرض دسوق كان البذرة التى تولدت منها معارض الكتاب فى المحافظات وكانت كفر الشيخ البداية حتى وصلت معارض الكتاب بمختلف محافظات وقرى وربوع الجمهورية إلى مائة معرض لننشر العدالة الثقافية التى اخذتها على عاتقها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، ونحن نسعى بشكل كبير لإتاحة الكتاب لجميع أفراد المجتمع ولكن نركز بشكل كبير على فئة الشباب ونوعية الكتب التى تجذبه وتشجعه على القراءة.





فيما دعا اللواء ياسر حفناوى إلى تكاتف جميع هيئات الدولة ومؤسساتها لإعادة صفة القراءة للمجتمع مرة أخرى.









يشارك فى المعرض ١٩ دار نشر منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة ، ويستمر حتى ١٠ مارس الجارى.









ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل ومنها سلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف. والتى أشاد بها البابا بطرس ولفت نظره كتاب حماية دور العبادة وتناوله حماية الكنائس فى الإسلام.









وسلسلة ما التى تخاطب الشباب وتعرفهم بالمجالات المختلفة كالسينما والفن التشكيلى والفلسفة والاجتماع والتاريخ وغيرها بشكل مبسط بأقلام كبار الكتاب المتخصصين فى تلك المجالات وبسعر زهيد لا يتعدى خمسة جنيهات للكتاب.









ومن النشر العام كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والمهنة جغرافى عن جمال حمدان، وغيرها.









كما يضم المعرض أحدث إصدارات مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال.









ويصاحب المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع ما بين ندوات ثقافية وأمسيات شعرية واحتفاليات فنية، بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.







