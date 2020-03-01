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أخبار العالم

بوريس جونسون: كورونا سيتوسع أكثر في بريطانيا

الأحد 01/مارس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتصريحات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال بوريس جونسون إن فيروس كورونا من المحتمل أن ينتشر أكثر قليلا في المملكة المتحدة، مضيفا أنه يعتقد أن بلاده قادرة على التعامل مع انتشار "كوفيد 19".

إلى ذلك، قررت الحكومة البريطانية تعليق أعمال سفاراتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتًا، وذلك وسط تزايد معدل تفشي فيروس كورونا داخل إيران. 

وارتفع عدد مصابي كورونا في بريطانيا إلى  35 حالة، وذلك إثر اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس يوم الأحد.

يذكر أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن حكومة بلاده لا تستبعد اتخاذ أي تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، كإلغاء التجمعات الكبيرة مثلا كما فعلت فرنسا.. موضحا أن الحكومة وضعت 40 مليون جنيه إستراليني لاكتشاف لقاح مضاد لـ"كورونا"، وأن هناك تفاؤلا بشأن إمكانية تطوير علاجات قد تخفف من آثار الإصابة بالفيروس.


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