تاج الدين: ليس هناك من يستطيع إخفاء خبر انتشار فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إن مصر مرت بتجارب مع الفيروسات ومنها فيروس سارس في 2003 وانفلونزا الطيور في 2005 وانفلونزا الشرق الاوسط في 2016 وكان سببها أيضا فيروس كورونا.





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، ان الاستعدادات التي تقوم بها مصر مريحة جدا وعملية جدا ومؤثرة ويتم عملها بطريقة حرفية وهذا يؤكد أننا ليس لدينا اصابات.





وأوضح أنه ليس هناك أحد يستطيع اخفاء خبر مثل انتشار فيروس كورونا وذلك لأن العالم اصبح منفتحا.





وتابع أن منظمة الصحة العالمية تتتبع هذا الخبر يوما بيوم وساعة بساعة لكن مصر يوجد بها الآن نوع من أنواع الإنفلونزا الموسمية.





وأكمل عوض تاج الدين أن كورونا فيروس يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي ويجب ان نتبع وسائل الوقاية لأى نوع من الفيروسات حتى الانفلونزا.