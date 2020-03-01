أمريكا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 70 حالة

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الأمريكية ارتفع ليصبح 70 حالة حتى الآن.





وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.





وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت عن أول وفاة لديها بسبب الفيروس لرجل في الخمسينات من عمره في ولاية واشنطن.





وقال مسئولون إن حالتين من بين ثلاث حالات في الولاية مرتبطتان بدار رعاية ظهرت على عشرات المقيمين فيها أعراض الفيروس.



