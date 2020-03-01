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أخبار العالم

أمريكا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 70 حالة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الأمريكية ارتفع ليصبح 70 حالة حتى الآن. 

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت عن أول وفاة لديها بسبب الفيروس لرجل في الخمسينات من عمره في ولاية واشنطن.

وقال مسئولون إن حالتين من بين ثلاث حالات في الولاية مرتبطتان بدار رعاية ظهرت على عشرات المقيمين فيها أعراض الفيروس.

وأذن الرئيس دونالد ترامب بفرض قيود جديدة على السفر يوم السبت، حيث قال إنه يبحث حتى في إغلاق الحدود الجنوبية ردا على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أمريكيين لأول مرة، بينما أكد أنه "لا يوجد سبب للذعر" .
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