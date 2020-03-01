البحرين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم فحص 1977 شخصًا قادمًا من إيران والدول الموبوءة، وتبين سلامة 1930 شخصًا وخلوهم من الفيروس".





وأضافت أن الحالات الست الجديدة هي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.



