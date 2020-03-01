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أخبار العالم

البحرين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم فحص 1977 شخصًا قادمًا من إيران والدول الموبوءة، وتبين سلامة 1930 شخصًا وخلوهم من الفيروس".

وأضافت أن الحالات الست الجديدة هي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا بلغ 47 مصابًا يخضعون للعلاج، وجميعهم في حالة صحية مستقرة، مؤكدةً أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان الأخيرة تفشي الفيروس بمدنها.
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