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ديني

أمين البحوث الإسلامية يطالب بتنفيذ توصيات مؤتمر المشاركة المجتمعية

الأحد 01/مارس/2020 - 09:49 م
أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية
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محمد صبري عبد الرحيم
تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، منطقة وعظ الشرقية لمتابعة سير العمل بالمنطقة، وتنفيذ توصيات المؤتمر النصف سنوي للمنطقة والذي عقد في ديسمبر الماضي.

واطلع على الفعاليات المتنوعة التي يقوم وعاظ وواعظات المنطقة بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

وأكد الأمين العام للوعاظ خلال جولته، ضرورة الانتشار الميداني الفعال بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيًا، وضرورة التنسيق الكامل مع كل المؤسسات والهيئات في المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من الجهود التوعوية المبذولة للتوعية بالمشكلات المجتمعية والقضايا التي تشغل بال المجتمع والعمل على حلها.

وشدد الأمين العام خلال لقائه بمديري المنطقة والوعاظ، على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع على اختلاف درجات تعليمهم وظروفهم البيئية، وبما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.

وناقش الأمين العام أثناء وجوده بالمنطقة المشكلات التي تعاني منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومي وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك، حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق الوعظ من حيث التعداد السكاني وعدد الوعاظ.

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