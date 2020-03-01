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رياضة

مصر تحصد ذهبيتين ببطولة كينيا الدولية للريشة الطائرة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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عبدالله هشام

توج لاعبو المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتهم ببطولة كينيا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس الجاري.

حصد الزوجي والمكون من "هادية حسني وضحى هاني" على ذهبية زوجي السيدات، فيما حصل "أدهم حاتم وضحى هاني" على ذهبية الزوجي المختلط.

وكان اللاعبون الثلاثة قد شاركوا منذ أيام في بطولة "أوغندا" ونجحوا في حصد ميداليتين برونزيتين.

ومن جانبه، أكد هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للعبة عن فخره بالنتائج التي يحققها اللاعبين في الفترة الماضية، وأنه على ثقة أنهم سيقاتلون للصعود للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها صيف هذا العام بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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