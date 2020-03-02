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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا .. اكتشاف ثاني حالة مصابة بكورونا في مصر.. عادل إمام يرد على شائعة وفاته .. وفضيحة جديدة لـ أردوغان

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:38 ص
أهم الأخبار ليلا
أهم الأخبار ليلا
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين ، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، وفاة مصاب بفيروس كورونا في ولاية واشنطن، وذلك بالعقد السابع من عمره

طمأن الفنان عادل إمام جمهوره على حالته الصحية من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، بعد تردد شائعات وفاته.

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجي خاصةً، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت السلطات الصينية، يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس. 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن بين  وزارتى الخارجية والرى يأتى ردا على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، باعتبار أثيوبيا مالكة له.

مُهرب يكشف جرائم أردوغان: نحصل على 600 دولار لتهريب اللاجئ إلى أوروبا.. فيديو
نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا، حوارا مع مهرب، يقوم بنقل اللاجئين السوريين الراغبين في الهروب من الأراضي التركية إلى أوروبا. 

تسعى تويوتا فى الدخول الى عالم القيادة الذاتية  باستثمار مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، في شركة Pony.ai الناشئة والمتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية .




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