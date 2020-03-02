أهم الأخبار ليلا .. اكتشاف ثاني حالة مصابة بكورونا في مصر.. عادل إمام يرد على شائعة وفاته .. وفضيحة جديدة لـ أردوغان

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...



أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، وفاة مصاب بفيروس كورونا في ولاية واشنطن، وذلك بالعقد السابع من عمره





طمأن الفنان عادل إمام جمهوره على حالته الصحية من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، بعد تردد شائعات وفاته.

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجي خاصةً، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

الصين تعلن42 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا و202 إصابة أعلنت السلطات الصينية، يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس.



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن بين وزارتى الخارجية والرى يأتى ردا على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، باعتبار أثيوبيا مالكة له.



نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا، حوارا مع مهرب، يقوم بنقل اللاجئين السوريين الراغبين في الهروب من الأراضي التركية إلى أوروبا.





تسعى تويوتا فى الدخول الى عالم القيادة الذاتية باستثمار مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، في شركة Pony.ai الناشئة والمتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية .









