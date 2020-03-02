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أخبار العالم

الإعلان عن إصابات جديدة بـ كورونا في أستراليا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:24 ص
إصابات جديدة بـ كورونا
إصابات جديدة بـ كورونا في أستراليا
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شيماء مصطفى
أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيو ساوث ويلز، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في أستراليا إلى 28 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.

وكان مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، أعلن أمس الأحد، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الأسترالية حذرت مواطنيها من السفر إلى إيران؛ وذلك عقب تفشي كورونا هناك.

يذكر أن السلطات الصينية أكدت اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس. 

وأشارت السلطات الصينية إلى أن حالات الإصابة ارتفعت إلى أكثر من 80 ألف حالة عقب تسجيل 202 حالة جديدة. 
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