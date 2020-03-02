عقوبات مغلظة.. اجتماع طارئ فى الكاف لحسم أحداث مباراة الزمالك والترجي

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك والترجي التونسي التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا .



وشهدت مباراة الزمالك والترجي خروج لاعبي الفريق التونسي عن النص وقام عدد من اللاعبين بالاعتداء على الحكم " رضوان جيد " بسبب بعض القرارات التحكيمية ، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع لجنة المسابقات وتحديد مصيره سواء بفرض عقوبات على لاعبي الترجي من عدمه .



كما شهدت المباراة محاولة من قبل معين الشعبانى المدير الفنى للترجي للتعدى على حكم المباراة بعد انتهاء المباراة ، ولولا تدخل الأمن المخصص لتأمين المباراة لارتكب الشعبانى كارثة بالإعتداء على رضوان جيد الحكم المغربي .



كما خرج عدد من جماهير الترجي عن النص وقاموا بإشعال الشماريخ داخل ملعب استاد القاهرة بعد الهدف الأول للترجى فى الزمالك وهو ما يرفضه الكاف شكلا وموضوعا .



ويسعى الاتحاد الإفريقي إلى فرض حالة من الانضباط على مختلف مسابقاته من أجل إعلاء الروح الرياضية وظهور المباريات فى أفضل شكل ممكن .



يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.