كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.





أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين لديها إلى 4335 شخصًا.





وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الإثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.