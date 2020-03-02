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سيارات

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:43 م
كورونا يتسبب في انهيار
كورونا يتسبب في انهيار مبيعات السيارات فى الصين
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اشرف عطية

اعلنت شركة هيونداي موتور الكورية اليوم إن مبيعاتها انخفضت بنسبة 13%، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل إمدادات المكونات الاساسية من الصين .

وكانت هيونداي تحتل مع كيا المركز الخامس عالميا في صناعة السيارات لكنها أغلقت مصنعا في كوريا الجنوبية بعد أن تأكدت إصابة عامل بفيروس كورونا.

 

من ناحية اخرى قال اتحاد سيارات الركوب في الصين أن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد انهارت بنسبة 92%

وقال الاتحاد إن "عددا محدودا جدا من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير، وكانت لديهم حركة محدودة جدا للعملاء.

وأكدت "بلومبرغ" إن نسبة المبيعات خلال الشهر بأكمله ربما تتراجع بنحو 70%، ما يترتب عليه انخفاضا بنسبة 40% خلال أول شهرين من 2020 بشكل عام.


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