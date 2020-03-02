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رياضة

أحمد بلال ردا على استقالة تركي آل الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:47 م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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منتصر الرفاعي
يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن استقالة تركي آل الشيخ من منصب الرئيس الشرفي للأحمر أمر جيد.

وقال بلال خلال حوار مع برنامج في "الاستاد"  "الرئاسة الشرفية ليس بها استقالة، أرى أن ما حدث أمر جيد للحد من القيل والقال".

وكتب آل الشيخ منذ قليل على صفحته الشخصية " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعًا ومحبًا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". ليرد أحمد بلال على الهواء مباشرة : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وأتم: هو محب ومشجع للنادي، وما فعله خلال الساعة الأخيرة أمر جيد.
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