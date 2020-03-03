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فن

شروع في قتل.. آخر ظهور لـ حسام حبيب قبل حكم حبسه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:50 ص
حسام حبيب وزوجته
حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب
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سعيد فراج
أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد الحكم بحبس الفنان حسام حبيب، لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل ياسر خليل (مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق)، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا. 

وكان آخر ظهور لـ حسام حبيب، قبل الحكم بحبسه، خلال حفل زوجته شيرين عبد الوهاب، في الجامعة الأمريكية بالكويت، في آخر فبراير الماضي، الذي قام فيها بحملها على ذراعيه لتنزل وتغني وسط الجمهور، إذ قالت له: "حسام ممكن تشيلني .. عايزة انزل للناس تحت.. بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم"، ليلبي لها زوجها مطلبها على الفور.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما ان أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية لـ "صدى البلد" انه تم بالفعل إصدار قرار بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل بعد اتهامه بالشروع فى القتل. 

وأوضحت الشركة أن هذا القرار غير نهائى ويحق لـ حسام حبيب ان يستأنف عليه فى المدة القانونية المحددة له لكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وان ياسر خليل بريء.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.
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