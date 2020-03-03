بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من داخل الجيم .





وظهرت عجرم في الصورة بإطلالة جريئة بارتدائها توب كت أسود، واعتمدت في إطلالتها على إبراز أنوثتها بوضع ميكب خفيف مع إسدال شعرها علي كتفها.









وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: التمارين الصباحية هي الأفضل .





وتواصل نانسي عجرم وضع إطلالات مختلفة على الأنستجرام، وتتجاهل في الوقت نفسه الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتل السوري محمد حسن الموسى.







