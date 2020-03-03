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مرأة

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:32 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من داخل الجيم .

وظهرت عجرم في الصورة بإطلالة جريئة بارتدائها توب كت أسود، واعتمدت في إطلالتها على إبراز أنوثتها بوضع ميكب خفيف مع إسدال شعرها علي كتفها.


وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: التمارين الصباحية هي الأفضل .

وتواصل نانسي عجرم وضع إطلالات مختلفة على الأنستجرام، وتتجاهل في الوقت نفسه الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتل السوري محمد حسن الموسى. 


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Morning workouts are the best😄

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

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