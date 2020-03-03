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أخبار العالم

ألغت عضوية الديمقراطي.. إيفانكا ترامب تنضم لـ الجمهوريين رسميا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:09 م
إيفانكا ترامب وزوجها
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر
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شيماء مصطفى
أصبحت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي الكبري، وزوجها جاريد كوشنر، أعضاء رسميًين بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

وأعلنت إيفانكا، أمس الاثنين في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخبر وتحولها إلى الحزب الجمهوري قائلة: "أنا جمهورية فخورة بـ ترامب".

وأضافت: "اعتقد أنه استطاع توسيع نطاق الوصول للحزب الجمهوري وهو أمر مهم حقًا بالنسبة لي".

وأكدت بيزنس إنسايدر أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، تحولا أخيرا إلى الحزب الجمهوري، بعد أن كانا مسجلين في الحزب الديمقراطي المنافس لـ ترامب.

وعلى مدى سنوات، كانت إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، مسجلين في الحزب الديمقراطي، ومنحا تبرعات لسياسيين بالحزب في ولايتهما الأصلية في نيويورك.

وفي عام 2016، لم تتمكن إيفانكا وشقيقها إريك من التصويت لصالح والدها في الانتخابات التمهيدية لكونهما لم يسجلا اسمهما في الحزب الجمهوري، لذلك من المتوقع أن تكون سجلت الابنة الكبرى لتتمكن من التصويت لصالح أبيها.
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