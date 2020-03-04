قبل فوات الأوان.. أعراض متقدمة لسرطان البروستاتا

غالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة لكنه قابل للعلاج بشكل كبير في المراحل المبكرة ويبدأ في غدة البروستاتا، التي تقع بين العضو الذكرى والمثانة.





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غالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا ، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى السرطان.





ويمكن أن يشمل سرطان البروستاتا المتقدم الأعراض التالية: تعد أبرز الأعراض المتقدمة لسرطان البروستاتا





-كسر العظام أو ألم العظام ، وخاصة في الوركين والفخذين أو الكتفين

-تورم في الساقين أو القدمين

-فقدان الوزن

-تعب

-التغيرات في عادات الأمعاء

-ألم في الظهر



