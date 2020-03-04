قبل فوات الأوان.. أعراض متقدمة لسرطان البروستاتا

غالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة لكنه قابل للعلاج بشكل كبير في المراحل المبكرة ويبدأ في غدة البروستاتا، التي تقع بين العضو الذكرى والمثانة.
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غالبًا لا توجد أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا ، لكن الفحص يمكن أن يكتشف التغيرات التي يمكن أن تشير إلى السرطان.
تعد أبرز الأعراض المتقدمة لسرطان البروستاتا ويمكن أن يشمل سرطان البروستاتا المتقدم الأعراض التالية:
-كسر العظام أو ألم العظام ، وخاصة في الوركين والفخذين أو الكتفين
-تورم في الساقين أو القدمين
-فقدان الوزن
-تعب
-التغيرات في عادات الأمعاء
-ألم في الظهر
يتطور سرطان البروستاتا عند حدوث تغييرات معينة، عادة في الخلايا الغدية وتسمى الخلايا السرطانية أو السرطانية في غدة البروستاتا الأورام البروستاتة وما يقرب من 50 % من جميع الذكور.
ولا ينصح معظم الأطباء بإجراء عملية جراحية في المراحل اللاحقة، حيث إنها لا تعالج السرطان الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.. ومع ذلك ، فقد اقترح بعض الخبراء أنه قد يساعد في بعض الحالات.