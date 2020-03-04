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أخبار العالم

صحيفة تركية تفضح أردوغان: حربه أسقطت الفقراء وأدرت الأموال على صهره

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:15 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
دعت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية إلى إغلاق صحيفة "بيرجون" ذات التوجه اليساري، بعد أن نشرت موضوعا مثيرا تحت عنوان: "الحرب تسقط الفقراء شهداء بينما تدر على صهر أردوغان ملايين الدولارات".


وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فإن صحيفة "بيرجون" تطرقت في تقرير لها إلى "ضخ وزارة الدفاع 36 مليون دولار لشركة مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان زوج ابنته سمية".


ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي السابق فكري إيشيك، إقراره ضمنيا "بتحويل أردوغان 36 مليون و77 ألف دولار إلى شركة "بايكار" المساهمة لصناعة الماكينات والتجارة، التي يترأسها صهره سلجوق بايركتار للحصول على 6 طائرات مسيرة".

ورأت الصحيفة في تعليقها على ما تسرب من معلومات حول شركة "بايكار"، أن "حروب الرئيس أردوغان تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء".

هذا التقرير أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، فطالبت "قناة 24" في إحدى برامجها النيابة العامة في البلاد بإغلاق صحيفة "بيرجون" و"عدم إضاعة الوقت"!

وبرر إعلاميان يعملان في هذه القناة تحويل تلك الملايين إلى شركة "بايكار" لشراء 6 طائرات مسيرة قائلين: "بالتأكيد سننفق النقود على الطائرات المسيرة محلية الصنع التي ننتجها عوضا عن إنفاقها على الطائرات المسيرة الأجنبية المملوكة للقوى المتعاونة مع العناصر الإرهابية".
صحيفة تركية تفضح أردوغان: حربه أسقطت الفقراء وأدرت الأموال على صهره
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