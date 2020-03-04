المركزي للمحاسبات يكتشف مخالفات مالية بإدارة نقادة التعليمية في قنا

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود مخالفات مالية بإدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا، حيث تم رصد وجود بعض السلف لم تسوى رغم مرور المدة القانونية لتسويتها وبلغ إجمالى ما أمكن حصره مبلغ 19524 جنيها، حيث تقضى أحكام المادة / 192 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات بأنه يحدد مقدار السلفة المؤقتة وفقًا لدراسة دقيقة تجرى بمعرفة المختصين فى الأعمال المطلوبة من أجلها السلفة المؤقتة ويتحمل هؤلاء المختصين المسئولية عما يترتب على الفروق بما يتناسب وطبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها وعلى ألا يتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب ومستندات الصرف من السلفة المؤقتة شهرين من تاريخ صرفها.





وتبين من فحص الجهاز المركزى للمحاسبات وجود العديد من السلف المؤقتة لم تسوى خلال 60 يومًا من صرفها بتاريخ 24 / 9 / 2019 بلغت قيمتها مبلغ 19524 جنيهًا منها سلفة بقيمة 640 جنيه باسم ش. ع. م بمدرسة نقادة الفكرية، وسلفة بقيمة 4273 جنيه باسم ب. ر. ا بمدرسة السلام بحاجر دنفيق وسلفة قيمتها 2875 باسم ج. ي. ح، وسلفة قيمتها 1931 باسم ع. ق بمدرسة نجع الجديدة وسلفة باسم أ. أ. ح بمدرسة حاجر طوخ وسلفة قيمتها 786 باسم ي. ن بمدرسة نجع الجديدة وسلفة قيمتها 1955 باسم ع. م. م بمدرسة نقادة الثانوية، وسلفة قيمتها 1944 باسم م. ك. م بمدرسة نجع الخطيب، وسلفة قيمتها 3010 باسم ك. أ. ع بمدرسة الهديات الاعدادية، وسلفة قيمتها 1542 باسم ر. ر بمدرسة نقادة الثانوية الصناعية، الأمر الذى يقتضى معه مراعاة الأحكام وضرورة تسوية السلفة فى مواعيدها القانونية مع تحميل المتسبب بأى غرامات تأخير وبحث مسئولية ذلك.





كما رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، قيام إدارة نقادة التعليمية بصرف أكثر من سلفة لنفس الشخص دون تسويتهم بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، حيث تقضى أحكام المادة " 194 " من اللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات بأنه لا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتة واحدة لشخص واحد فى وقت واحد ويجب تقديم مستنداتها فور الانتهاء من الغرض منها، إلا أنه تبين لدى مراجعة مستندات الإدارة التعليمية صرف أكثر من سلفة لشخص واحد دون تسويتها بالمخالفة للأحكام سالفة الذكر، ومنها سلفة برقم مستند 2 بقيمة 13000 وسلفة برقم المستند 2676 قيمتها 2000 باسم ع. و. ن بمدرسة نقادة الثانوية بنات، والسلفة برقم 5 قيمتها 9300 جنيه وأخرى بالمستند رقم 32 قيمتها 1955 جنيه باسم ع. م. م بمدرسة نقادة الثانوية بنات والسلفة بالمستند رقم 650 قيمتها 1445 جنيه والمستند رقم 651 قيمتها 2000 جنيه والمستند رقم 652 قيمتها 2000 جنيه باسم أ. ع. ع بديوان الإدارة التعليمية، والسلفة بالمستند رقم 673 قيمتها 1222 جنيه والسلفة بالمستند رقم 65 قيمتها 1542 جنيه باسم ر. ر. س بمدرسة نقادة الثانوية الصناعية بنات.





ورصد التقرير عدم قيام المدارس التابعة لإدارة نقادة التعليمية بتحرير اذون ارتجاع للأصناف المصروف بدلا منها جديد بلغت جملة ما أمكن حصره مبلغ 27316 جنيها، حيث تقضى أحكام المادة 312 من لائحة المخازن بأنه لا يصرف بدل المستهلك من قطع الغيار واللمبات الكهربائية وما يماثلها إلا إذا اعيدت الأصناف التالفة، وتقضى أحكام المادة 313 من لائحة المخازن الحكومية بأن الأصناف التى يتقرر إعادتها إلى المخازن لأى سبب كان يحرر عنها اذن تسليم استمارة" نموذج 1 مخازن حكومية" كالمعتاد وترسل نسخة منها من طلب ارتجاع الأصناف"نموذج 8 مخازن حكومية" إلى الجهة الوارد منها الاصناف وتحفظ النسخة الثانية من هذه الاستمارة بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواء بدفتر اجمالى العهدة او باستمارة العهد الشخصية، إلا أنه تبين لدى مراجعة المستندات عدم قيام بعض المدارس بتحرير اذن ارتجاع للاصناف المصروف بدلا عنه جديد بلغت قيمة ما أمكن حصره من الاصناف المصروفه مبلغ 27316 جنيه منها التسوية رقم 188 فى 5 / 12 / 2019 بمبلغ 3283 وقيمة لها ارتجاع 1283 شراء حنفيات محابس من شركة جوزيف فرنسيس بمدرسة الشيخ حسن، والتسوية رقم 199 فى 11 / 9 / 2019 بمبلغ 5805 وارتجاع 1300 شراء حنفيات ومحابس من مؤسسة النور و 1350 شراء بلونة موتور ومحابس من اخوان بطرس لمدرسة الشهيد صلاح رسلان، والتسوية رقم 106 فى 3 / 11 / 2019 بمبلغ 3561 وارتجاع 3561 شراء مواسير وسيفون من الحرمين للتجارة والتوريدات لمدرسة الخطارة بنين، والتسوية رقم 105 فى 3 / 11 / 2019 بمبلغ 6423 وارتجاع 875 شراء محابس من المدينة المنورة لمدرسة البحرى قمولا.





وفى ذات الإطار تم رصد المستند رقم 104 بتاريخ 3 / 11 / 2019 بمبلغ 3166 وارتجاع 3166 جنيه قيمة شراء مواسير وحنفيات من أولاد صديق لمدرسة صعايدة الخطارة المشتركة، والمستند رقم 80 بتاريخ 21 / 10 / 2019 بقيمة 4426 وارتجاع 1500 شراء لمبات وحنفيات وسيفون من الحرمين للتجارة لمدرسة صعايدة الخطارة أ، والمستند رقم 78 فى 21 / 10 / 2019 بقيمة 3754 وارتجاع 200 جنيه شراء حنفيات ومحابس من الكمال للتوريدات لمدرسة الزوايدة ع ـ والمستند رقم 146 فى 9 / 11 / 2019 بقيمة 7618 وارتجاع 4617 شراء أدوات سباكة من مؤسسة النور لمدرسة نقادة الثانوية الزراعية والمستند رقم 176 فى 5 / 12 / 2019 بقيمة 3844 وارتجاع 1000 جنيه قيمة شراء حنفيات ومحابس من مؤسسة النور للتجارة لمدرسة الشيخ الشعراوى، والمستند رقم 175 فى 5 / 12 / 2019 بقيمة 3000 وارتجاع 3000 شراء رام وهارد من الحرمين للتجارة للإدارة التعليمية، والمستند رقم 186 فى 5 / 12 / 2019 بقيمة 1364 وارتجاع 1364 شراء ادوات سباكة من شركة جوزيف لمدرسة طوخ الابتدائية والمستند رقم 144 فى 9 / 11 / 2019 بقيمة 2300 وارتجاع 2300 جنيه قيمة شراء قطع غيار ماكينة تصوير توشيبا من الهنا لخدمات الكمبيوتر، الأمر الذى يقتضى معه تحرير اذون ارتجاع للأصناف التى تم ارتجاعها للمخازن بعد التأكد من ارتجاعها.





ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى إضافة بعض الأصناف للمخازن لبعض مشتريات المدارس بإدارة نقادة التعليمية، حيث تقضى أحكام المادة 64 من لائحة المخازن يجب أن يتم القيد فى دفاتر المخازن بأنواعها– سواء كان رئيسيًا أو فرعيًا أو ورشة – بمجرد تسلم أو صرف أى صنف مستديم أو مستهلك ولا يجوز أرجاء قيد عمليات اليوم ليوم تالى ويراعى عند القيد التفرقة بين انواع الصنف الواحد بحسب مميزاته من حجم وقوة ووزن ... إلا أنه تبين لدى مراجعة المستندات اضافة الاصناف للمخازن لمدة أكثر من شهر ومنها المستند رقم 186 بتاريخ 5 / 12 / 2019 بمبلغ 3378 وكان تاريخ الاضافة 9 / 12 / 2019 شراء لمبات من اخوان بطرس ومبلغ 1000 جنيه بتاريخ الفحص 15 / 11 / 2019 بينما كان تاريخ الاضافة 9 / 12 / 2019 شراء لمبات من مؤسسة النور، ومبلغ 1023 جنيه تايخ الفحص 17 / 11 / 2019 وتاريخ الاضافة 9 / 12 / 2019 شراء سخان من شركة جوزيف لمدرسة طوخ الابتدائية، والمستند رقم 169 فى 5 / 12 / 2019 بقيمة 2965 وكان تاريخ الاضافة 11 / 11 / 2019 شراء دهانات وحنفيات لمدرسة طوخ الثانوية المشتركة، والمستند رقم 137 فى 5 / 11 / 2019 بقيمة 5950 تاريخ الفحص 6 / 10 / 2019 وتاريخ الاضافة 17 / 11 / 2019 شراء دهانات من بطرس للتجارة، وبتاريخ فحص 10 / 10 / 2019 وتاريخ اضافة 17 / 10 / 2019 شراء حنفيات من شركة جوزيف ، وبتاريخ فحص 13 / 10 / 2019 وتاريخ اضافة 17 / 10 / 2019 شراء لمبات من شركة جوزيف لمدرسة الهدايات الابتدائية، والمستند رقم 134 فى 5 / 11 / 2019 بتاريخ فحص 6 / 10 / 2019 وتاريخ اضافة 31 / 10 / 2019 شراء زجاج من إخوان نصر، وبتاريخ فحص 2 / 10 / 2019 وتاريخ إضافة 31 / 10 / 2019 شراء دهانات من جوزيف وبتاريخ فحص 10 / 10 / 2019 وتاريخ إضافة 31 / 10 / 2019 شراء دهانات من النامى، وبتاريخ فحص 22 / 10 / 2019 وتاريخ إضافة 31 / 10 / 2019 شراء ادوات سباكة من النور.





وفى سياق آخر بدأت النيابة الإدارية بقنا – القسم الثانى – تحقيقاتها فى القضية رقم 214 لسنة 2019 بشأن إهدار مبلغ 50 ألف جنيه من حسابات الإدارة وصرفها بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك. وكانت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا تلقت شكوى فى القضية التى حملت رقم 553 لسنة 2018 بشأن صرف مبلغ 50 ألف جنيه من خلال الوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية عن طريق الدفع الإلكتروني خلال شهر أبريل عام 2018 دون اعتماد استمارة الصرف ( استمارة 50 ع . ح ) من المدير المالى والإدارى بالمخالفة للأمر الإداري رقم 31 بتاريخ 16 / 4 / 2017 الذى ينص فى مادته الثانية على أن يكلف مدير الشئون المالية والإدارية فى اعتماد جميع المستندات الحسابية اعتمادًا نهائيا ومنها استمارة 50 ع . ح وكذلك بالمخالفة لتفويض مدير الإدارة الصادر فى نفس الشأن.









وكشفت تحقيقات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا، بأن المبلغ تم صرفه مقابل إقامة مبنى الأنشطة فى الموقع المخصص لإنشاء المرحلة الثانية من مبانى الإدارة التعليمية دون موافقة هيئة الأبنية التعليمية وتم ذلك فى عهد مدير الإدارة السابق ولكن رئيس قسم الحسابات فى ذلك الحين رفض صرف المبلغ المذكور ولم يتم صرفه إلا بعد نقل رئيس قسم الحسابات ليتم الصرف بشكل مخالف للقانون فى عهد مدير الإدارة الحالى، وانتهت الشئون القانونية لإحالة القضية للنيابة الإدارية بقنا.





اقرأ أيضًا

محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل ورود على نصب شهداء معركة البارود

https://www.elbalad.news/4198040

شاعر قنائى يهدي أبناء محافظته "كلمات في حب قنا" في عيدها القومي.. فيديو

https://www.elbalad.news/4197843