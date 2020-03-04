جو بايدن يفوز بولاية ماساتشوستس في تمهيدية الحزب الديمقراطي

يذكر أن الناخبين الأمريكيين شاركوا، أمس الثلاثاء فيما عُرف بـ"الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل الاختبار الحقيقي الأول قدرة المرشح الديمقراطي الذي يطمح للفوز بماراثون التنافس على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر "بايدن" نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أحد المرشحين في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.