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جو بايدن يفوز بولاية ماساتشوستس في تمهيدية الحزب الديمقراطي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:26 ص
جو بايدن يفوز بولاية
جو بايدن يفوز بولاية ماساتشوستس الانتخابات التمهيدية للحزب ا
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ريهام فيكتور
فازج جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، أفادت فيه أن جو بايدن فاز بولاية ماساتشوستس الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي،، وسنوافيكم بالتفاصيل.

يذكر أن الناخبين الأمريكيين شاركوا، أمس الثلاثاء فيما عُرف بـ"الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل الاختبار الحقيقي الأول قدرة المرشح الديمقراطي الذي يطمح للفوز بماراثون التنافس على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.ويعتبر "بايدن" نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أحد المرشحين في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
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