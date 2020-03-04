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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2020

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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آية الجارحي

استقر سعر صرف الدولار  خلال تعاملات  اليوم الأربعاء 4-3-2020،  مقارنة بما كان عليه أمس، ليسجل طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري كمتوسط سعري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وبلغ أدنى سعر صرف للدولار ببنوك "الأهلي، الإسكندرية، مصر، قناة السويس" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

سعر  الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي ،  المصرف المتحد،  بلوم مصر، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، اتش اس بي سي، عودة، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، البركة،  كريدي أجريكول" نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.



ووصل أعلى سعر صرف للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
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