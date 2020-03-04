جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد





وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بإطلالات ناعمة وبسيطة تبرز جمالها، وتحرص على أختيار ألوان تتناسب مع لون بشرتها لتزيدها جمالا.





وتعتمد الفنانة ياسمين عبد العزيز ، فى الماكياج على الألوان الترابية الهادئة التى تبرز جمال عيونها، مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.





وفى أغلب الأوقات تقوم بترك شعهرها البنى الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة مميزة تبرز عن جمال ملامحها، وأنوثتها.





وإليكم أبرز الصور التى تبرز جمالهابعد أعلان ارتباطها بـ احمد العوضى