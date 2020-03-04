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مرأة

جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:44 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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نهى هجرس
تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها إطلالتها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، والتى تظهر بها بإطلالات مختلفة بين الكاجول والكلاسيك والسوارية.

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالات ناعمة وبسيطة تبرز جمالها، وتحرص على أختيار ألوان تتناسب مع لون بشرتها لتزيدها جمالا.

وتعتمد الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى الماكياج على الألوان الترابية الهادئة التى تبرز جمال عيونها، مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.

وفى أغلب الأوقات تقوم بترك شعهرها البنى الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة مميزة تبرز عن جمال ملامحها، وأنوثتها.

وإليكم أبرز الصور التى تبرز جمالهابعد أعلان ارتباطها بـ احمد العوضى
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد
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