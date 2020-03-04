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أخبار البلد

الحجر الصحي: لن نقوم بعمل تحليل pcr للمسافرين.. ولا يوجد انتشار لكورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد أي قرار رسمي بعمل تحليل الpcr، للمسافرين من مصر إلي أي دولة بالعالم، مضيفا أن ذلك التزاما بما صرح به رئيس الوزراء، وأنه لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن، وكل ما يتم تداوله عبارة عن أحاديث سوشيال ميديا.


وأكد مدير الحجر الصحي، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه لم يتم الطلب من الحجر الصحي بعمل تحاليل ال pcr للمسافرين، مضيفا أنه لا يوجد داع لعمل تحاليل الpcr، لأن مصر لا يوجد بها إصابة أو وباء، فلا يوجد تفسير لعمل تحاليل pcr، لمن يخرج من دولة لا يوجد بها انتشار لفيروس كورونا.


وأوضح إمام، أن الأولوية لعمل اختبارات للحالات القادمة من الخارج، وخصوصا الدول الموبوءة المتواجد بها فيروس كورونا والمنتشر بها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه  يتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وpcr للحالات المشتبه بها.


وأفاد مدير الحجر الصحي، أن سلطات الصحة العامة هي التي تحدد المشتبه فيهم، وذلك بعد الفحوصات الأولية وعمل pcr، بالإضافة إلى الحجر الصحي، وذلك عند ظهور أعراض الفيروس ولا يستطيع شخص الحكم على نفسه بالإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف إمام، أن الحجر الصحي يتابع الوضع العالمي الدولي، والذي وصلت الدول المصاب بفيروس في 78 دولة، مضيفا أنه يتم عمل دراسة لتحديد الدول ذات الخطورة العالية، والآن بعد انتشار الوباء يتم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الصحة العالمية الصارمة مع كل القادمين بكل دول العالم.


وأشار مدير الحجر الصحي، إلى أن حتي دولة الصين لن نقوم بعمل تحاليل  pcr لكل الطائرة، ولكن بالمشتبه فيهم لأن الكواشف مكلفة وغالية ومن الممكن أن يكون بها نقص عالمي.



وأوضح: أنه تم تزويد المطارات والموانئ بجميع مواد ومطهرات مكافحة العدوى، مضيفا أنه يتم فحص السفن القادمة من الخارج، بإرسال فريق الطب الوقائي إلى السفن ذاتها قبل دخولها الميناء، وفحص من فيها، مع تعقيم كافة البضائع التي تحملها.


وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء الماضى، تعميمًا لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص طبي «شهادة- PCR»، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخولهم البلاد.


وقالت الإدارة في بيان لها: «تعميمًا لجميع المسافرين الوافدين من العشر دول المذكورة، إجراء فحص طبي (شهادة _PCR)، والتى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل دخولهم البلاد».

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