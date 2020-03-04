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ثقافة

بسبب كورونا.. تأجيل معرضي بغداد وأبو ظبي للكتاب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قررت  اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب ( الدورة 22 ) تأجيل افتتاح المعرض المقرر في يوم 9 مارس، ليكون يوم 14  ابريل ويستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، بعد التداول مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وبعد الاطلاع على آراء بعض الناشرين المشاركين في المعرض، وذلك حرصا على سلامة المشاركين والزائرين ونجاح هذه التظاهرة الثقافية بكل ابعادها .


وبهذا التاريخ يعود المعرض الى توقيت تنظيمه في السنوات السابقة بعد تأجيل إقامته لأكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة .

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي كان من المقرر عقده من 15 ولغاية 21 أبريل المقبل 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض،  واقامته في تاريخ  23 إلى 29 مايو 2021،  وذلك ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

بينما أوقفت إيطاليا العديد من الفعاليات، الفنية والثقافية وأيضا الرياضية، بعد انتشار فيرس كرونا في روما واصابه بعض المواطنين به، وتسبب في حدوث عدد من الوفيات. 

وفي هذا السياق أكد الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين علي ان معرض ابو ظبي تم إلغائه هذا العام بشكل، نهائي هذا العام، أما معرض بغداد فتم تاجيره شهر، وذلك بسبب الفيرس اللعين الذي ضرب العديد من الدول. 

وأضاف في تصريحاته لصدي البلد أن ذلك يتسبب في خسائر كبيرة لسوق النشر ليس في مصر فقط، إنما في العالم  أجمع، موضحا أن الناشرين ينتظرون تلك المعارض كل عام للحصول علي مستحقاتهم المالية، وتحقيق مكاسب من تجارتهم. 


واشار إلى أن كل دولة تدرس أوضاعها حسب انتشار الفيرس، وتتخذ القرارات حسب ما يتراوى لمصلحة لبلادهم، والحفاظ على الأرواح. 

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