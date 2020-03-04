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فن

بعد الإعلان عن زواجه .. تعرف على زيجات أحمد فلوكس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:58 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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أحمد إبراهيم

اثار الفنان احمد فلوكس حالة من الجدل الواسع فور اعلانه عن قرب زواجه من سيدة اعمال وذلك فى تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

 

وياتى خبر زواج احمد فلوكس لتكون التجربة الثالثة له فى الزواج وذلك بعد ان تزوج من الفنانة هنا شيحة لمدة عام تقريبا ولكن بعدها قررا الانفصال فى هدوء وكانت هنا شيحة الزوجة الثانية له بعد ان انفصل عن زيجته الاولى.

 

وكانت زوجته الاولى من خارج الوسط الفنى وهى مغربية تدعى "رابيا" تعمل كعارضة أزياء ورزق منها بإبنه "سيف الدين"، لكنه إنفصل عنها.

 

وكانت كتب احمد فلوكس على انستجرام قائلا : " "بسببب الصور دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل وقابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي وقابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه .. الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها والحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه وعشره سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة".

 

وتابع أحمد فلوكس قائلا : "وبنت ناس محترمين جدا ومن عيله ولان وزنها يتاقل دهب والحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير واحوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه... وبما اني مش صغير وعندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره واكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير .... فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه".

 

وأضاف أحمد فلوكس قائلا : "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا ... للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ..... دا ردي علي موضوع الجواز ... وفي النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمه".

بعد الإعلان عن زواجه .. تعرف على زيجات أحمد فلوكس
بعد الإعلان عن زواجه .. تعرف على زيجات أحمد فلوكس
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