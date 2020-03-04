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اقتصاد

الذهب يدخل مرحلة جديدة من الاستحواذ بدعم من سياسات البنوك المركزية التوسعية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:08 م
محمد زيدان
محمد زيدان
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محمد صبيح
قال محمد زيدان، كبير محللي ثينك ماركتس العالمية بالشرق الأوسط، إن توجهات البنوك المركزية الرئيسية بقيادة الفيدرالي الأمريكي التوسعية والسياسات التحفيزية السيولة في الأسواق تعزز من دوافع المستثمرين الاستحواذ على الذهب خاصة في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح زيدان في رسالة صوتية لـ"صدى البلد" أن تخفيض "الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تتبعه قرارات موازية لعدد كبير من البنوك المركزية في أوروبا والدول الخليجية وهو ما يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ على الذهب للحفاظ على قيمة الثروة.

وأشار إلى أن انخفاض العائد على السندات يعزز من ارتفاع أسعار الذهب لإن تكلفة حيازة الذهب تنخفض إضافة إلى زيادة السيولة وهو ما ظهر في رد فعل أسواق الذهب على قرار الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس حيث صعد الذهب لمستويات 1652 دولارا الأونصة.

وبالنسبة لأسواق الأسهم العالمية.. توقع زيدان أن تلقي السياسات التوسعية للبنوك المركزية الرئيسية بأثارها الإيجابية على أسواق الأسهم على المدى القصير لكن لازالت أسواق الأسهم تترقب الموقف العالمي من انتشار فيروس كورونا وقدرة المجتمع الدولي على مواجهة الفيروس الجديد.
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