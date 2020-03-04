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توك شو

رجله مش شايلاه.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:13 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حضر تنفيذ حكم الإعدام في إحدى القضايا في عام 1988 في سجن استئناف القاهرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "توجهنا إلى السجن في الصباح الباكر لحضور تنفيذ حكم الإعدام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم نقل المتهم إلى رئيس النيابة ومأمور السجن وقيادات أمنية ويتم رفع راية سوداء على السجن لتنفيذ حكم الإعدام وتتم قراءة منطوق الحكم أمام المتهم قبل التنفيذ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يأتي شيخ يلقن المتهم الشهادتين ثم يأخذه "عشماوي" إلى غرفة الإعدام لتنفيذ الحكم" مضيفا: "المتهم بيكون مش قادر يمشي وهو داخل غرفة الإعدام، ويدخل المتهم غرفة الإعدام ويقف على طبلية ويقوم "عشماوي" بشد الذراع كي تفتح الطبلية لتنفيذ الحكم، وبالتأكيد هذا ما حدث مع الإرهابى هشام عشماوي اليوم قبل تنفيذ حكم الإعدام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي وهذا هو القصاص  لكل إرهابي خائن".

وأكمل: "الإرهابى هشام عشماوي هو أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والجناح المسلح لجماعة الإخوان وكان يحصل على التمويل من قيادات الإخوان في الخارج".
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