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سيارات

أسعار اسبيرانزا تيجو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة تذبذب كبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2012 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2012 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

ويتراوح سعر السيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2012 المستعملة والقريبة منها ما بين 115 ألفا لـ 125 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2012 المستعملة في سوق السيارات المصرية.

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