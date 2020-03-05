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أخبار العالم

مشهد صادم.. مصاب بكورونا في إيران يصارع الموت في الشارع

الخميس 05/مارس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران أمس، الأربعاء، مقطع فيديو صادمًا يوثق لحظة إصابة أحد الإيرانيين بفيروس كورونا ومعاناته وهو مستلقٍ بأحد شوارع مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ويسمع صوت الرجل في المقطع وهو يصدر صوتًا عاليًا أثناء السعال، ثم سقط طريحًا على الأرض إثر إصابته بالفيروس الذي تفشى في إيران بقوة في الأيام الأخيرة الماضية.

ومن بين أشهر من أصيب مؤخرا بالكورونا في إيران، إسحق جهانيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى الحجر عليه، وفق تقرير نشره موقع "إيران واير".

وارتفع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 92 حالة في إيران.

وأطلقت السلطات سراح أكثر من 54 ألف سجين مؤقتا في خطوة لمكافحة الفيروس في السجون المكتظة.

من جانبه كشف نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2336 حالة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن نائب رئيس البرلمان تأكيده ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا إلى 23 نائبا.

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