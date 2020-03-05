الحمل إحداها.. حالات ارتداد دوالي الساقين مرة أخرى

قال الدكتور رأفت نجا أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بكلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر السادس لجمعية إسكندرية للأوعية الدموية، أن احتكاك شباب الأطباء مع خبراء التخصص من مختلف دول العالم، يثري خبراتهم وينمي مهاراتهم، بما يصب في صالح المريض المصري.
وأفاد نجا، إن المؤتمر هذا العام والذي يشمل كلية طب الإسكندرية وكلية طب فرنسا يستعرض 4 أبحاث جديدة حول أمراض انسداد الشرايين، والدوالي والجلطات، وطرق علاج وفحص وتصوير الجلطات، وعلاج الجلطات باستخدام القسطرة بدون تدخل جراحي أو دوائي، إلى جانب استبدال الشرايين بشرايين صناعية بتخدير موضعي.
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وأضاف من جانبه، إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مجال علاج وتشخيص أمراض الأوردة والشرايين والدوالي باستخدام تقنية الليزر والتردد الحراري، والتخدير الموضعي، وهو ما يتيح للمريض العودة لممارسة حياته الطبيعية خلال 48 ساعة.
وأوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بعض الحالات التي تخضع لعمليات الدوالي قد يتعرضون لارتداد الدوالي مرة أخرى بسبب عدم اتباع توصيات الطبيب المعالج وعدم المحافظة على الوزن، وعدم ممارسة الرياضة.
وتابع نجا، أنه بالنسبة للسيدات فقد يتسبب حدوث الحمل قبل مرور عام على إجراء الجراحة في تمدد أوردة أخرى غير التي تم استئصالها، حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض دوالي الساقين، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى اتساع الأوردة وحدوث الدوالي، إلى جانب التأثر ببعض أنواع أدوية منع الحمل، مشددا على أن التشخيص المبكر والذهاب للطبيب المتخصص قد يجنب المريض الدخول لغرفة العمليات.
وتابع نجا، أنه بالنسبة للسيدات فقد يتسبب حدوث الحمل قبل مرور عام على إجراء الجراحة في تمدد أوردة أخرى غير التي تم استئصالها، حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض دوالي الساقين، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى اتساع الأوردة وحدوث الدوالي، إلى جانب التأثر ببعض أنواع أدوية منع الحمل، مشددا على أن التشخيص المبكر والذهاب للطبيب المتخصص قد يجنب المريض الدخول لغرفة العمليات.