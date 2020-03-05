الحمل إحداها.. حالات ارتداد دوالي الساقين مرة أخرى

، أن احتكاك شباب الأطباء مع خبراء التخصص من مختلف دول العالم، يثري خبراتهم وينمي مهاراتهم، بما يصب في صالح المريض المصري.

وأوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بعض الحالات التي تخضع لعمليات الدوالي قد يتعرضون لارتداد الدوالي مرة أخرى بسبب عدم اتباع توصيات الطبيب المعالج وعدم المحافظة على الوزن، وعدم

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وتابع نجا، أنه بالنسبة للسيدات فقد يتسبب حدوث

قبل مرور عام على إجراء الجراحة في تمدد أوردة أخرى غير التي تم استئصالها، حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض دوالي الساقين، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى اتساع الأوردة وحدوث الدوالي، إلى جانب التأثر ببعض أنواع أدوية منع الحمل، مشددا على أن التشخيص المبكر والذهاب للطبيب المتخصص قد يجنب المريض الدخول لغرفة العمليات.