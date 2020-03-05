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أخبار العالم

سوريا: إسرائيل تقصف حمص من فوق لبنان والجولان

الخميس 05/مارس/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل منذ قليل، إن القصف الذي تعرضت له المنطقة الوسطى في حمص، منذ لحظات، هو قصف شنه سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

ونقلت "سانا" عن مراسلها قوله، " أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل، و دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان  إسرائيلي بالصواريخ  على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي".

وتشن إسرائيل بشكل دائم غارات على الأراضي السورية، وكانت سوريا قد اتهمت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر بمهاجمة أهداف عسكرية في جنوب البلاد منها أهداف قرب العاصمة في السادس من الشهر الجاري.

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