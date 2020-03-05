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أخبار العالم

بعد عزل 5000 شخص.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية حول كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:40 ص
بعد عزل 5000 شخص..
بعد عزل 5000 شخص.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية حول كورونا
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سمر صالح
أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، سلسلة من التوجيهات الاستثنائية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، بينها منع تجمعات كبيرة وحاشدة، وتوسيع عدد الدول التي سيدخل العائدون منها إلى العزل، وفق ما ذكرت "قناة 13" الإسرائيلية.

بالإضافة إلى أنها فرضت العزل ومنع التجمع لأكثر من 5 آلاف شخص، مع توصيات بعدم المصافحة، وعدم تقبيل التعويذات، وعدم التواجد في أماكن حاشدة.

وفي وقت دعا الحاخام الرئيسي دافيد لاو إلى عدم تقبيل التعويذات، أوصى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم المصافحة.

من جهته، قال مدير وزارة الصحة موشيه بار، إنه "بحسب أرقامنا فإن عدد الإسرائيليين المطلوب دخولهم إلى العزل حوالى 70 ألف شخص".

وأضاف "الوضع هنا جيد، نحن نعرف كل مريض ممن انتقلت له العدوى، لأننا حدننا قواعد صارمة"، مشددًا أنه "إذا وصلنا على وضع إصابات دون معرفة مصدرها سنتخذ خطوات أكثر صرامة".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، من جهته أنه بعد التوجيهات الجديدة بخصوص كورونا فإن حوالى أكثر من 150 شخص من الطواقم الجوية في شركة العال دخلوا إلى العزل. 

فيما أشارت "القناة 13" إلى أن التقدير أن حوالى 6 ألاف شخص سيدخلون العزل يوميًا في "إسرائيل" بسبب الفيروس.

ووضعت قناة "كان" علامات استفهام حول 20 ألف سائح من أوروبا موجودين حاليًا في إسرائيل.

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