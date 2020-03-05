شاهد.. متطوعون يعقمون ميدان التحرير في العراق

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل متطوعون يعقمون ميدان التحرير في العراق





وعقم متطوعون ميدان التحرير في بغداد بالمواد الكيميائية المنطقة بالإضافة إلى كونها نقطة اتصال محلية شهيرة هي أيضا منطقة تجمع للمتظاهرين المناهضين للحكومة في الأشهر الأخيرة.





وقرر المتطوعون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم " إسعاف الوطن" ، تحت إشراف عدد من الأطباء، تعقيم المنطقة بأنفسهم ومن أموالهم الخاصة.





هذا ما أكده الممرض والمتطوع المحلي علي زكريا سالم قائلًا: "حصلنا على البخاخات والأدوات ومواد التعقيم المستخدمة في العمل من حسابنا الشخصي" .





وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المصابين بفيروس كورونا في بغداد.



