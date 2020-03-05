AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. متطوعون يعقمون ميدان التحرير في العراق

الخميس 05/مارس/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل متطوعون يعقمون ميدان التحرير في العراق.

وعقم متطوعون ميدان التحرير في بغداد بالمواد الكيميائية المنطقة بالإضافة إلى كونها نقطة اتصال محلية شهيرة هي أيضا منطقة تجمع للمتظاهرين المناهضين للحكومة في الأشهر الأخيرة.

وقرر المتطوعون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "إسعاف الوطن" ، تحت إشراف عدد من الأطباء، تعقيم المنطقة بأنفسهم ومن أموالهم الخاصة. 

هذا ما أكده الممرض والمتطوع المحلي علي زكريا سالم قائلًا: "حصلنا على البخاخات والأدوات ومواد التعقيم المستخدمة في العمل من حسابنا الشخصي" .

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المصابين بفيروس كورونا في بغداد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربية: الرئيس العراقي برهم صالح يقدم استقالته للبرلمان

الرئيس العراقي للبرلمان: مسئوليتي الوطنية تفرض عليّ الاستقالة ويجب أن أستجيب لإرادة الشعب

زلزال سياسي في بغداد.. أول تعليق لمقتدى الصدر بعد استقالة الرئيس العراقي

أملاح وتحلل وهشاشة.. مخاطر تهدد الكنوز الأثرية بالمتحف الزراعى.. وخطة للترميم والصيانة

الديون الجيوبلوتكية والمتطوعون العسكريون الروس

السفارة الأمريكية في بغداد تطالب بخطوات جادة لحماية المتظاهرين العراقيين

ترشيحاتنا

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

10 معلومات عن أول حالة إيجابية لفيروس كورونا لشخص مصري

كندة علوش: فيروس كورونا مجرد بروباجندا وضجة إعلامية

تعديلات في 3 مراكز.. شوبير يكشف خطة فايلر لإسقاط صن داونز

مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا

مات صائما.. حكاية قهوجي منع الشيشة وجعل رواد المقهى يستمعون القرآن

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات