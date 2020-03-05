على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي





وخلال ليلة أمس في إحدى مهام كيت و ويليام في أيرلندا، تألقت دوقة كامبريدج بفستان بينك أنيق جاء مشابها تمامًا لفستان حماتها الأميرة ديانا الذي ارتدته في الثمانينات .





واختارت كيت ميدلتون هذا الفستان الأنيق الذي ترتديه لأول مرة من ماركة أوسكار دي لارنتا، وجاء باللون الفوشيا الوردي المبهج ويعتمد على صيحة البولكا أي المنقط بالاسود مع حزام أسود على الخصر .





أما الأميرة ديانا فقد ارتدت فستانا مشابها لهذا الفستان من تصميم دونالد كامبيل، حيث صممه خصيصًا للأميرة ديانا، وارتدته أول مرة عام 1983 خلال جولة ملكية في أستراليا مع الأمير تشارلز، ثم ارتدته مرة أخرى عام 1985 عند زيارتها للفاتيكان .

تألقت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج ليلة أمس خلال الزيارة الملكية الرسمية لها إلى أيرلندا برفقة زوجها ولي العهد البريطاني الأمير ويليام تشارلز، حيث بدأت الزيارة منذ يومين وتنتهي غدًا .