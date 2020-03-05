AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي

الخميس 05/مارس/2020 - 05:45 م
كيت ميدلتون و الاميرة
كيت ميدلتون و الاميرة ديانا
Advertisements
رشا عوني
تألقت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج ليلة أمس خلال الزيارة الملكية الرسمية لها إلى أيرلندا برفقة زوجها ولي العهد البريطاني الأمير ويليام تشارلز، حيث بدأت الزيارة منذ يومين وتنتهي غدًا . 

وخلال ليلة أمس في إحدى مهام كيت و ويليام في أيرلندا، تألقت دوقة كامبريدج بفستان بينك أنيق جاء مشابها تمامًا لفستان حماتها الأميرة ديانا الذي ارتدته في الثمانينات . 

واختارت كيت ميدلتون هذا الفستان الأنيق الذي ترتديه لأول مرة من ماركة أوسكار دي لارنتا، وجاء باللون الفوشيا الوردي المبهج ويعتمد على صيحة البولكا أي المنقط بالاسود مع حزام أسود على الخصر . 

أما الأميرة ديانا فقد ارتدت فستانا مشابها لهذا الفستان من تصميم دونالد كامبيل، حيث صممه خصيصًا للأميرة ديانا، وارتدته أول مرة عام 1983 خلال جولة ملكية في أستراليا مع الأمير تشارلز، ثم ارتدته مرة أخرى عام 1985 عند زيارتها للفاتيكان . 
على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي
على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي
على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي
على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي
على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

في عيد ميلادها.. استوحي تسريحات شعرك من كيت ميدلتون

أنيقة ومحتشمة.. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون.. صور

أناقة ملكية.. إطلالات مميزة لـ الأميرة كيت ميدلتون هذا الأسبوع

معطف أنيق.. كيت ميدلتون تتألق في اليوم الثاني لزيارة أيرلندا

ترشيحاتنا

بـ وصلة رقص | نسرين طافش وميرهان حسين تشعلان السوشيال ميديا..شاهد

الصحة الكويتية: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية

تعرف على سن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي

الكاف يحسم الجدل في عقوبات لاعبي الترجي قبل مواجهة الزمالك

رسميا .. واتساب يطرح الميزة الأكثر طلبا.. هكذا يمكنك استخدامها

الصحة: حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد

var في الإيجبشين ليج .. 7 تصريحات مثيرة لـ عمرو الجنايني حاكم الجبلاية

على خطى حماتها.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة الأميرة ديانا بفستان وردي