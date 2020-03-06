تقلبات مجنونة.. الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف ترابية وطقس حار خلال الـ72 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 72 ساعة القادمة، أحوالا جوية غير مستقرة حيث تظل تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، ثم تعاود ارتفاعها مجددا مع مطلع الأسبوع الجديد، يصاحب ذلك استمرار موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة لمدة 24 ساعة قادمة.





طقس اليوم الجمعة

يكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على الوجه البحري والقاهرة، ويكون على السواحل معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح نشطة.





ويكون الطقس على الصعيد، دافئ نهارا بارد ليلا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة، بينما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء





طقس غدا السبت

يكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك شبورة كثيفة على الطرق المطلة على السواحل .





بينما يكون ما بين الدافئ والمائل للحرارة على مدن الصعيد وجنوب البلاد يصاحبها أيضا شبورة كثيفة، ويظل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.









طقس يوم الأحد

يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة وذلك على الوجه البحري والقاهرة.

ويكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ويبقى دافئ على السواحل ومائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .





درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:





القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 21 لـ 26 للعظمى والصغرى ما بين 11 لـ 15 درجة، وعلى الوجه البحري تتراوح ما بين 21 لـ 25 للعظمى و14 لـ 12 للصغرى، وعلى سواحل البلاد تتراوح ما بين 20 لـ 23 للعظمى والصغرى ما بين 14 لـ 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ما بين 24 لـ 28 للعظمى والصغرى ما بين 16 لـ 17 درجة، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 23 لـ 28 درجة وتكون الصغرى ما بين 9 لـ 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 لـ 31 درجة والصغرى ما بين 10 لـ 15 درجة.



