دوري أبطال أفريقيا.. نجم الترجي يهاجم الكاف قبل مواجهة الزمالك





وقرر الكاف، أول، أمس، الأربعاء، إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة.





وقال سامح الدربالي في تصريحات لـ إذاعة موزاييك" التونسية، ردا على عقوبات الكاف:" يرحم والديهم، لاعبو الزمالك لم يكونوا جالسين على دكة البدلاء وقت المباراة، ومع ذلك لم نرى أي عقوبة من الكاف ضد لاعب واحد منهم".





وأضاف سامح الدربالي:" الجميع كان يتوقع مثل هذه العقوبات على الترجي، لكن يجب التعامل معها، وأن يبذل اللاعبين أقصى جهدهم لإثبات أن الترجي ما زال صامدا".





يذكر أن مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة، انتهت بفوز الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل على أقل تقدير أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي













ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك، اليوم، الجمعة، على المعلب الأولمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور، ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.