سلة 2010 الأزرق بنات بنادي سموحة تفوز على سبورتنج

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد 2010 الأزرق بنات بنادي سموحة بقيادة الكابتن خالد مصطفي انتصاراته في بطولة الميني والميكرو التي تنظمها منطقة الإسكندرية وتغلب علي نظيره سبورتنج الأصفر بعد أداء قوي لنجمات سموحة وإدارة متميزة للجهاز الفني.





وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز على نظيره الأوليمبي.





تضم قائمة الفريق النجمات: ملك أيمن فؤاد وفاطيمة أحمد فوزي ولينا عماد الدين محمد وزينة وائل شعيب وعاليا خالد جمعة وهانيا أحمد يحيي ومريم أحمد بخيت وسندس مصطفي فتحي وجودي محمد يسري وملك شادي محمد وتالا عادل السيد وكنزي محمد سمير ولوجين محمد أحمد وهنا صلاح محمد وهنا كريم محمد ولارا محمد محمد وعائشة محمد مصطفي وكرمة محمد حسن وهنا محمد عبد العظيم ورحمة احمد محمد.





بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن خالد مصطفى مدرب والكابتن ميادة عبد الحميد إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المدير الفني لقطاع الميني والميكرو والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.