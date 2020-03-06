AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا لا يرحم.. مسئول إيراني يعلق على منع دخول محافظتين

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:05 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا في إيران
Advertisements
أحمد محرم
فرضت السلطات الإيرانية قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران شمال البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس مركز التحكم في شرطة المرور، بدء إجراءات لمنع غير ساكني المحافظتين من دخولهما وحظر دخول السيارات التي لا تحمل اللوحات الخاصة بهاتين المحافظتين.



وقال ممثل وزارة الصحة الإيرانية في محافظة جيلان، مهدي شادنوش، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن مشافي المحافظة تشهد أياما صعبة وأن العديد من العائلات فقدت عددا من أفرادها جراء الإصابة بالفيروس، مضيفا أن "كورونا لا يرحم ويحصد أرواح كل من يقف في طريقه".

ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بالمحافظة بالخطير، داعيا السكان إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يعلق رحلاته الجوية إلى إيران.. لهذا السبب

إيران تكشف سر انتشار فيروس كورونا على أراضيها

ارتفاع حالات الوفاة بـ كورونا في إيران إلى 14

بومبيو يفضح إيران.. تعمدت إخفاء معلومات عن كورونا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران.. فيديو

بعد تفشيه بالبلاد..الصحة الإيرانية تفحص عشرات الآلاف من المواطنين

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

في بيان رسمي.. الداخلية التونسية تعلن إجراءات تأمين مواجهة الترجي والزمالك

إجبار العاملين بالدولة فوق الـ 50 عاما على المعاش المبكر.. ما الحقيقة

مذيعة شهيرة تغيب عن برنامجها لإصابتها بـ كورونا

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

تدريب طواقم طائرات النقل إيل – 76 على قذف القنابل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر مصر بخير.. زيادة إنتاجية محصول البنجر بالبحيرة.. صور

لأول مرة.. شاهد العلامة التجارية الجديدة لـ BMW.. صور

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة