كورونا لا يرحم.. مسئول إيراني يعلق على منع دخول محافظتين

فرضت السلطات الإيرانية قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران شمال البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلن رئيس مركز التحكم في شرطة المرور، بدء إجراءات لمنع غير ساكني المحافظتين من دخولهما وحظر دخول السيارات التي لا تحمل اللوحات الخاصة بهاتين المحافظتين.













وقال ممثل وزارة الصحة الإيرانية في محافظة جيلان، مهدي شادنوش، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن مشافي المحافظة تشهد أياما صعبة وأن العديد من العائلات فقدت عددا من أفرادها جراء الإصابة بالفيروس، مضيفا أن "كورونا لا يرحم ويحصد أرواح كل من يقف في طريقه".





ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بالمحافظة بالخطير، داعيا السكان إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.