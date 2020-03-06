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محافظات

مستشفى النجيلة تعلن الطوارئ لاستقبال 12 مصابا بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تشهد مستشفى الحجر  الصحي  بمدينة النجيلة  بمطروح حالة من التأهب والاستعداد لاستقبال ١٢ حالة  إصابة جديدة حاملة لفيروس كورونا .

وتسود حالة من الترقب للعاملين بالحجر الصحي بمستشفى النجيلة لاستقبال الحالات المصابة  بفيروس كورونا والتي أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكد  مصدر مسؤول بمستشفى النجيلة استعداد المستشفى لاستقبال الحالة المصابة  بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الحالة المصابة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إجراء التحاليل اللازمة فور وصول الحالات مع المتابعة الدقيقة لهم. 

وأضاف أن جميع الكوادر الطبية في حالة ترقب واستعداد لاستقبال الحالات المصابة. 

كانت وزارة الصحة بالتعاون ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة ، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم  في اليوم ال ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.
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