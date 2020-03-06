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توك شو

للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:42 م
محمد رمضان وسمير
محمد رمضان وسمير عبد العزيز
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حمزة شعيب
ردت الفنانة سميرة عبدالعزيز، على ما أثير خلال الفترة الماضية من تصريحات عن عدم العمل مع محمد رمضان، قائلة: "أنا جسدت دور الأم لفنانين عظماء أمثال عبدالوهاب وأم الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وفي مسلسل أم كلثوم ولذلك أطلقوا علي لقب أم العظماء".

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أنا معرفش محمد رمضان شخصيا والدور كان لا يليق بي، ليس من اللائق بعد أن جسدت دور والدة الشيخ الشعراوي أن أجسد والدة محمد رمضان، مردفة: "أم زى ماقولت قبل كده أنا مبقاش أم لده".

وروت الفنانة كواليس بداياته الرحلة الفنية، قائلة: "إنها من مواليد محافظة الإسكندرية، لافتا إلى أنها بدأت أولى تجاربها الفنية من خلال الإذاعة بالمدرسة الإبتدائية.

وتابعت عبدالعزيز خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "عندى موهبة الإلقاء منذ الصغر، لذلك كان مصدر سعادتى هو الوقوف أمام ميكروفون الإذاعة المدرسية".

وأكملت عبدالعزيز: "وقت دراستي بالثانوية العامة كنت حابة أرسم لأنه من ضمن هواياتي، ولكن بالصدفة وجدت فرصة في مسرح المدرسة وقلت للمدرس خدوني معاكم عاوز أمثل وأجرب".

وأردفت: "جسدت دور قسيس فى المسرحية وفوجئت بعدها بإختياري أفضل ممثلة على مستوى المحافظة، وهو ما كان مفاجئا بالنسبة لي فى أول تجربة فنية".
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