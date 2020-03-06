عودة نجم الفريق .. تشكيل الزمالك أمام الترجي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم بملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وضم التشكيل:





محمد أبو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط





مصطفي محمد فى خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.





يذكر أن الزمالك كان قد فاز في لقاء الذهاب على الترجي 3-1 باستاد القاهرة.