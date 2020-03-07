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سيارات

أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 03:23 ص
تويوتا 86 2020
تويوتا 86 2020
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أشرف عطية
تتفاوت أسعار السيارات في الامارات من موديل لآخر، ويهتم المستهلك بمتابعتها. 

ونعرض فى التقرير التالى، بيانات الأسعار هناك خصوصا بعد ازمة فيروس كورونا المستجد و تأثيرة علي حركة البيع و الشراء   .

وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في الامارات اليوم  .

تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 58,700 درهم إماراتي حتي 79,900 لأعلي فئة


تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 71,900 درهم إماراتي حتي 95,900 لأعلي فئة


تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 114,000 درهم إماراتي حتي 122,500 لأعلي فئة


تويوتا فورتشنر
toyota fortuner تبداء من 124,900 درهم إماراتي حتي 159,900 لأعلي فئة


تويوتا 86 2020
toyota 86 بسعر 116.500 درهم إماراتي

تويوتا انوفا 
toyota innova  تبداء من 99,650 درهم إماراتي حتي 109,200 لأعلي فئة 
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