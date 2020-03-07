أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

تتفاوت أسعار السيارات في الامارات من موديل لآخر، ويهتم المستهلك بمتابعتها.





ونعرض فى التقرير التالى، بيانات الأسعار هناك خصوصا بعد ازمة فيروس كورونا المستجد و تأثيرة علي حركة البيع و الشراء .







وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في الامارات اليوم .







تويوتا يارس



toyota yaris تبداء من 58,700 درهم إماراتي حتي 79,900 لأعلي فئة











تويوتا كورولا 2020



toyota corolla 2020 تبداء من 71,900 درهم إماراتي حتي 95,900 لأعلي فئة











تويوتا كامري 2020

toyota camry تبداء من 114,000 درهم إماراتي حتي 122,500 لأعلي فئة









تويوتا فورتشنر

toyota fortuner تبداء من 124,900 درهم إماراتي حتي 159,900 لأعلي فئة











تويوتا 86 2020 toyota 86 بسعر 116.500 درهم إماراتي





تويوتا انوفا