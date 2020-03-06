بـ تاتو.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة "كت" باللون الأسود مكشوفه عند منطقة الصدر، ومعها بنطال جينز، ونسقت معه حقيبة باللون الأحمر.
وظهرت بالشعر الذهبي القصير دون وضع اكسسوارات به.
واما من الناحية الجمالية فوضعت الألوان الهادئة، مع رسم التاتو على اليد.
وارتدت اكسسوارات بسيطة، مثل ساعة انيقة باللون الفضي في اليد، وسلسلة في الرقبة.
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"At the end, we all just want reassurance. Reassurance that the ends will be beautiful, that better days are coming. Reassurance we will find our way, or better yet our way will find us. That we will be happy, that at the end it will all be worthwhile. Just the reassurance is all we seek." Words by: @Menna Assal