بـ تاتو.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة "كت" باللون الأسود مكشوفه عند منطقة الصدر، ومعها بنطال جينز، ونسقت معه حقيبة باللون الأحمر.





وظهرت بالشعر الذهبي القصير دون وضع اكسسوارات به.





واما من الناحية الجمالية فوضعت الألوان الهادئة، مع رسم التاتو على اليد.





وارتدت اكسسوارات بسيطة، مثل ساعة انيقة باللون الفضي في اليد، وسلسلة في الرقبة.



