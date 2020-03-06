داليا مصطفى تفقد 7 كيلو من وزنها حزنا على وفاة والدتها.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة داليا مصطفى وذلك عقب ظهورها كـ تريند على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.









ظهرت مصطفي، خلال استضافتها ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، بـ لوك جديد عقب خضوعها لـ دايت قاس جعلها فقدت وزنا كبيرا 7 كيلو جرامات؛ مشيرة إلى أن الحزن على وفاة والدتها جعلها تفقد ذلك الوزن.









وأكدت مصطفي أنها شعرت بالمضايقة حين تم نشر هذا الخبر المزيف عن طلاقها من الفنان شريف سلامة، مشيرة إلى أن لم ترد على تلك الشائعات لأنها أكبر من ذلك بكثير.



