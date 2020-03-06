أشرف هلال: أسعار الادوات الكهربائية ارتفعت 5 % بسبب كورونا

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن المعروض من الأدوات المنزلية، بدأ يقل في السوق نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.





وأوضح هلال خلال مداخلة هاتفية له برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، إن المصانع المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الصين فى استيراد مدخلات صناعة الأدوات المنزلية أو الأدوات كاملة التصنيع.





وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن بعض مصانع الأدوات الكهربائية بدأت فى رفع الأسعار، بسبب انخفاض مدخلات التى تمتلكها هذه المصانع، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت فى حدود 5%.





وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن بعض المصانع والمستوردين اتجهت إلى فتح أسواق خارجية جديدة لسد احتياجات السوق من المنزلية.





وعبر أشرف هلال، عن تمنياته بإنتهاء أزمة المصانع الصينية بسبب كورونا خلال شهر مارس الجارى.