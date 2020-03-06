تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي بسبب كورونا





ونشرت الرابطة بيانًا منذ قليل، قررت فيه تأجيل مباراة فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج، والتي كان مقررًا لها أن تقام غدًا السبت في السادسة والنصف مساءً، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".





ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 68 نقطة، بينما يحتل نادي ستراسبورج المركز العاشر برصيد 38 نقطة.





يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 420 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا، وتسجيل 7 حالات وفاة.

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من الدوري المحلي.