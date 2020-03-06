هاني حتحوت: لاعيبة الزمالك رجالة.. فيديو





وقال حتحوت في برنامج الماتش والذي يذاع على قناة صدى البلد "ما أجمل أن ينتصر الزمالك اليوم، لاعبو الزمالك رجالة، أبارك لهم، كانوا رجالًا في المباراة، وكانوا رجالًا في شهر فبراير، استطاعوا الفوز على الترجي في مصر، والخسارة بهدف نظيف فقط في تونس، ليتأهلوا لنصف النهائي."





وأضاف حتحوت: "كالعادة البداية كانت سيئة نجم عنها ضربة جزاء، لكن الزمالك تدارك الموقف، واستطاع إيقاف خطورة لاعبي الترجي، حتى نهاية المباراة."





يذكر أن الزمالك قد صعد لدور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2، ليقابل الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

هنأ الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش، لاعبي نادي الزمالك، وذلك بعد تأهلهم لدور نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.