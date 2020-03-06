AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد وفاة 3 فتيات بالشرقية ..طبيب يطالب بمنع حبة حفظ الغلة من مصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

طالب الدكتور أحمد عمر أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة الزقازيق،بمنع "حبوب حفظ الغلة" من مصر.


جاء ذلك إثر  وفاة ثلاث فتيات تناولن هذه الحبوب بالشرقية.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية له برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن حبوب حفظ الغلة" غاية في الخطورة، حيث إن أى مواطن يتناول هذه الحبوب لو لم يتم إسعافه خلال ساعتين يلقى حتفه مباشرة.


 وتابع:"فوسفيد الألومنيوم الذى يدخل فى صنع "حبة حفظ الغلة "بمجرد دخوله للمعدة يتحول لغاز الفوسفين السام الذى يتسبب فى قتل كافة خلايا الجسم وفشل فى كافة اعضائه"


جريمة بشعة سُطرت أركانها داخل مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، راح ضحيتها 3 طالبات في عمر الزهور، لم يكملن بعد عامهن السادس عشر، الا وكتبن بأيديهن نهاية الطريق بكلمات "ماتيجي ننتحر".

الطالبات الثلاث لقين حتفهن بعد تناولهن حبة حفظ الغلال السامة، التى أودت بحياتهن الواحدة تلو الأخرى.. أجتمعن وأتفقن على التجربة، وأحضرت إحداهن الحبة واقتسمنها نصفين، ثم اقتسمن النصف الثاني نصفين، وحصلت بسنت على النصف الأكبر، و شاهندة و إيمان على ربع حبة لكل منهن.

مشكلاتهن الأسرية كانت سببا رئيسيا في الانتحار، وكل واحدة منهن كانت لها حكاية منفصلة عن الأخرى، إلا أن فناء المدرسة الإعدادية جمعهن، ايمان وبسنت وشاهندة الصديقات بمدرسة واحدة فى المرحلة الاعدادية اتفقن على تناول الحبة السامة وقمن باقتسامها وبعد عدة دقائق لقيت الطفلة بسنت.إ.م 15 سنة مصرعها أثناء سيرها فى الشارع قبل أن تصل إلى منزلها التف حولها الاهالى لمحاولة انقاذها لكنها كانت فاقدة للوعى وبعد التعرف على شخصيتها تم الاتصال باسرتها وفور وصولها الى المستشفى لفظت أنفاسها الاخيرة وسط حيرة من اسرتها . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الحباية القاتلة».. محمد عبد الغني يكشف مدى خطورة حبوب الغلة السامة.. فيديو

مصرع ربة منزل إثر تناولها الحبة القاتلة بالمنوفية

بعد تعدد حالات الوفاة بها.. معلومات قد لا تعرفها عن حبة الغلة القاتلة

بعد انتشار حالات الانتحار في البحيرة.. إجراءات صارمة للحد من تداول أقراص حفظ الغلال السامة

وفاة 116 حالة بمركز السموم العام الماضي.. «طب المنوفية» تطالب بتجريم تداول حبة الغلال السامة

مصرع طالبتين نتيجة تناول حبة الغلة القاتلة بالشرقية

ترشيحاتنا

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

مكشوف الصدر .. رانيا يوسف في أجرأ إطلالاتها بالأقصر السينمائي

أخبار الاهلي.. العامري فاروق يخرج عن صمته.. وسجلّ صادم للفريق قبل مواجهة صن داونز

في أول 3 دقائق.. الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول

العامري فاروق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الخطيب

مارسا الشذوذ معه وصوراه عاريًا.. إعدام سائق وعامل قتلا صديقهما بقليوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة