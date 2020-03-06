بعد وفاة 3 فتيات بالشرقية ..طبيب يطالب بمنع حبة حفظ الغلة من مصر

طالب الدكتور أحمد عمر أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة الزقازيق،بمنع "حبوب حفظ الغلة" من مصر.





جاء ذلك إثر وفاة ثلاث فتيات تناولن هذه الحبوب بالشرقية.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية له برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن حبوب حفظ الغلة" غاية في الخطورة، حيث إن أى مواطن يتناول هذه الحبوب لو لم يتم إسعافه خلال ساعتين يلقى حتفه مباشرة.





وتابع:"فوسفيد الألومنيوم الذى يدخل فى صنع "حبة حفظ الغلة "بمجرد دخوله للمعدة يتحول لغاز الفوسفين السام الذى يتسبب فى قتل كافة خلايا الجسم وفشل فى كافة اعضائه"





جريمة بشعة سُطرت أركانها داخل مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، راح ضحيتها 3 طالبات في عمر الزهور، لم يكملن بعد عامهن السادس عشر، الا وكتبن بأيديهن نهاية الطريق بكلمات "ماتيجي ننتحر".





الطالبات الثلاث لقين حتفهن بعد تناولهن حبة حفظ الغلال السامة، التى أودت بحياتهن الواحدة تلو الأخرى.. أجتمعن وأتفقن على التجربة، وأحضرت إحداهن الحبة واقتسمنها نصفين، ثم اقتسمن النصف الثاني نصفين، وحصلت بسنت على النصف الأكبر، و شاهندة و إيمان على ربع حبة لكل منهن.



