16 تعريفا جديدا بقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. تعرف عليها

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.





وتضمنت المادة الأولي عدة تعريفات وأحكام عامة، بشأن مواد القانون الجديد، والذي يأتي مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، والواقع العملى أفرز عدد من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.





يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:





1- اللجنة: اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.

2- البعثة: إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية، أو فنية، أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمي، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة، أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة نظرية أو تطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، وذلك كله لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة وتنقسم البعثات إلى:

أ- بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها.

ب- بعثة خارجية للحصول على الماجستير أو ما يعادلها.

ج- بعثة إشراف مشترك.

د- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو ما يعادلها.

هـ- مهمات قصيره الأجل ما قبل الدكتوراه أو ما يعادلها.

و- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

ز- جمع المادة العلمية.

ح- قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

طـ- إجازة دراسية.

ى- الدرجة المشتركة أو المزدوجة.

ك- أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنها أن تحقق الغرض من البعثة.

3 الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولًا طبقًا للتعريف الوارد بشأن المبعوث.

4- المنحة: النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية لتحقيق غرض من أغراض البعثة.

5- الموفد: الشخص الطبيعي الذى يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقًا لأحكام هذا القانون.





6- المبعوث: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدولة كليًا أو جزئيًا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أية جهة مانحة تعمل داخل الدولة.





7- عضو الإجازة الدراسية: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولا طبقًا للتعريف الوارد بشأن المبعوث.

8- الوزير المختص: الوزير المختص بالتعليم العالي.

9- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي.

10- القطاع المختص: القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.

11- طلبة الإشراف: الأشخاص الطبيعيون الراغبون فى وضعهم تحت الإشراف العلمى فى الخارج طبقًا للشروط التى تضعها الإدارة المختصة.

12- النفقات: المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقًا للبيان أو التقدير الذى تقدمه الإدارة المختصة.





13- الضامن: الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يلتزم كتابة بتحمل كل أو بعض نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون.





14- جهة الابتعاث: الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموفد لتلقى البعثة أو الإجازة الدراسية سواء كان جامعة أو معهدًا أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات.





15- مكتب البعثات المختص: المكتب الثقافي أو التعليمى أو المركز الثقافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.





16- الجهة الموفدة: الشخص المعنوى التابع له الموفد.